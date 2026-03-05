Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна - РИА Новости, 05.03.2026
05:00 05.03.2026 (обновлено: 10:29 05.03.2026)
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна - РИА Новости, 05.03.2026
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна
Невысокая температура после сна, приема пищи или занятий спортом не должна вызывать беспокойства, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова. РИА Новости, 05.03.2026
общество, здоровье - общество, россия, здоровье, социальный навигатор
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Здоровье, Социальный навигатор
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна

РИА Новости: Подщипкова призвала не волноваться о подъеме температуры после сна

© Depositphotos.com / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / iLiApodo1988
Градусник в руке. Архивное фото
ТУЛА, 5 мар – РИА Новости. Невысокая температура после сна, приема пищи или занятий спортом не должна вызывать беспокойства, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.
"Вариант нормы – невысокая, субфебрильная температура до 37,2-37,5 градусов. Это может быть после еды, физической нагрузки или сразу после сна. Кроме того, существуют люди с особенностями терморегуляции, для которых такие показатели являются индивидуальной нормой. Важно измерять температуру правильно: в покое, спустя 10-15 минут после активности", - пояснила специалист.
Девушка спит - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Врач рассказал, когда лучше ложиться спать
20 мая 2025, 03:07
Врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная в беседе с РИА Новости добавила, что температура от 37 до 37,5 градусов может наблюдаться у детей. Это также является вариантом нормы. Однако если температура поднимается выше, то специалисты расценивают это как реакцию иммунной системы.
"Расцениваем температуру выше 37,5 градусов как болезнь, 37,7 – 38 градусов – это инфекционная или неинфекционная проблема. И мы более серьезно к этому относимся", - добавила врач.
Терапевт Подщипкова посоветовала не откладывать визит к врачу, если температура поднимается выше 38 градусов без причин и держится более 3-5 дней, сопровождается слабостью, ночной потливостью и похудением. Также поводом для обследования являются регулярные повторяющиеся эпизоды жара, особенно при наличии хронических заболеваний. Срочно обращаться за медицинской помощью необходимо, если температура поднимается выше 39 градусов, плохо сбивается, сопровождается одышкой, нарушением сознания и сыпью.
"В случаях, когда температура не является критической, помочь организму можно дома: отдыхать, пить достаточно воды, наблюдать за появлением новых симптомов, использовать жаропонижающие препараты. При их неэффективности можно принять душ или обтереться водой, но ни в коем случае не использовать для этого водку, спирт или уксус", - подчеркнула специалист.
Она отметила, что организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно это сигнал о необходимости помощи и внимания.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Врач назвала причины слабости по утрам
9 октября 2025, 03:09
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
