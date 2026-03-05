Защита обжаловала приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН

"Сторона защиты, выполняя поручение доверительницы, обжаловала приговор Заремы Мусаевой. Предварительная апелляционная жалоба подана в Шалинский городской суд Чеченской республики. Дополнительная жалоба будет направлена после ознакомления защитника с мотивированным текстом приговора суда, также протоколом судебного заседания", - сообщил Савин.

Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По словам адвоката, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с его куртки и ударила его ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.