Защита обжаловала приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН
Защита обжаловала приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН - РИА Новости, 05.03.2026
Защита обжаловала приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН
Сторона защиты обжаловала повторный обвинительный приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сторона защиты обжаловала повторный обвинительный приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
В августе 2025 года суд с учетом предыдущего приговора назначил Мусаевой
четыре года колонии-поселения по делу о нападении на сотрудника ФСИН
. В феврале Верховный суд Чечни отменил это решение, после чего Шалинский городской суд приговорил ее к 3 годам 10 месяцам колонии-поселения.
"Сторона защиты, выполняя поручение доверительницы, обжаловала приговор Заремы Мусаевой. Предварительная апелляционная жалоба подана в Шалинский городской суд Чеченской республики. Дополнительная жалоба будет направлена после ознакомления защитника с мотивированным текстом приговора суда, также протоколом судебного заседания", - сообщил Савин.
Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По словам адвоката, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с его куртки и ударила его ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.
Жене уехавшего из России
экс-судьи Янгулбаева, которую в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный
, в июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, смягчил приговор до пяти лет колонии-поселения.