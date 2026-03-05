Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Госзаказчики Москвы провели около 5 тысяч совместных закупок при помощи Портала поставщиков за 2025 год, их количество увеличилось на 14% в сравнении с 2024 годом, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она назвала совместные котировочные сессии эффективным инструментом, чье использование приносит выгоду и госучреждениям, и предпринимателям.

"Объединение потребностей нескольких заказчиков из одного региона позволяет формировать более привлекательные для поставщиков закупки, что способствует повышению конкуренции и, как следствие, экономии бюджетных средств. В свою очередь, предприниматели получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями сразу. В 2025 году заказчики из Москвы провели на Портале поставщиков более 4,8 тысячи совместных котировочных сессий – это на 14% больше, чем годом ранее", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.

Заммэра подчеркнула: благодаря таким сессиям город сэкономил 960 миллионов рублей – в 2,4 раза больше, чем в 2024 году.

Отмечается, что совместные котировочные сессии позволяют заказчикам участвовать в закупках, инициированных другими учреждениями из того же региона. Для московских заказчиков они стали доступными с сентября 2023 года.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чаще всего столичные заказчики участвовали в котировочных сессиях при закупках строительных товаров, канцелярских изделий и бумаги, хозтоваров и бытовой техники. В этих категориях заключено более 70% от всех контрактов – 3,4 тысячи.

Портал поставщиков работает для автоматизации закупок малого объема с 2013 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 44 регионом, присоединившимся к платформе, стала Курская область.