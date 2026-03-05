Рейтинг@Mail.ru
Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zakupki-2078564884.html
Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году
Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2026
Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году
Госзаказчики Москвы провели около 5 тысяч совместных закупок при помощи Портала поставщиков за 2025 год, их количество увеличилось на 14% в сравнении с 2024... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:12:00+03:00
2026-03-05T09:12:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_353d04f9ce2f54eb93f1c5cf5984e1fb.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e8e5f81753761a90c4bed1ec0cbd1fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Около 5 тыс совместных закупок провели столичные заказчики в 2025 году

Багреева: заказчики Москвы провели около 5 тысяч совместных закупок в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Госзаказчики Москвы провели около 5 тысяч совместных закупок при помощи Портала поставщиков за 2025 год, их количество увеличилось на 14% в сравнении с 2024 годом, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она назвала совместные котировочные сессии эффективным инструментом, чье использование приносит выгоду и госучреждениям, и предпринимателям.
"Объединение потребностей нескольких заказчиков из одного региона позволяет формировать более привлекательные для поставщиков закупки, что способствует повышению конкуренции и, как следствие, экономии бюджетных средств. В свою очередь, предприниматели получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями сразу. В 2025 году заказчики из Москвы провели на Портале поставщиков более 4,8 тысячи совместных котировочных сессий – это на 14% больше, чем годом ранее", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.
Заммэра подчеркнула: благодаря таким сессиям город сэкономил 960 миллионов рублей – в 2,4 раза больше, чем в 2024 году.
Отмечается, что совместные котировочные сессии позволяют заказчикам участвовать в закупках, инициированных другими учреждениями из того же региона. Для московских заказчиков они стали доступными с сентября 2023 года.
Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чаще всего столичные заказчики участвовали в котировочных сессиях при закупках строительных товаров, канцелярских изделий и бумаги, хозтоваров и бытовой техники. В этих категориях заключено более 70% от всех контрактов – 3,4 тысячи.
Портал поставщиков работает для автоматизации закупок малого объема с 2013 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 44 регионом, присоединившимся к платформе, стала Курская область.
Ранее Багреева рассказала, что свыше 3 миллионов контрактов заключили на Портале поставщиков Москвы за 13 лет его существования.
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала