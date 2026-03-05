Рейтинг@Mail.ru
10:45 05.03.2026
Появились кадры с заключенным на Кубани, склонявшим сокамерника к госизмене

ФСБ: на Кубани заключенный склонял сокамерника уйти на СВО и убить офицера

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заключённый на Кубани инструктировал сокамерника, как убить высокопоставленного российского военного, рассказал сотрудник ФСБ на видео, которое обнародовало ведомство.
Заключенный в Краснодарском крае склонял других осужденных уйти на СВО, чтобы затем перейти на сторону противника, сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.
«
"Установлено, что фигурант склонял своего сокамерника заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации, убыть в зону проведения СВО, где инструктировал убить высокопоставленного российского военнослужащего и перейти на сторону врага для вступления в ВСУ", - сказал сотрудник ФСБ.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении вербовщика возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 33, частью 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и статьи 275 (приготовление к подстрекательству к государственной измене) УК России, добавили в ФСБ.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Вооруженные силы Украины
 
 
