Появились кадры с заключенным на Кубани, склонявшим сокамерника к госизмене
Появились кадры с заключенным на Кубани, склонявшим сокамерника к госизмене
Заключённый на Кубани инструктировал сокамерника, как убить высокопоставленного российского военного, рассказал сотрудник ФСБ на видео, которое обнародовало... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Вооруженные силы Украины
Появились кадры с заключенным на Кубани, склонявшим сокамерника к госизмене
ФСБ: на Кубани заключенный склонял сокамерника уйти на СВО и убить офицера