США и Израилю никто не угрожал, заявила Захарова
21:43 05.03.2026
США и Израилю никто не угрожал, заявила Захарова
Соединенным Штатам и Израилю никто не угрожал, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг...
израиль
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
мария захарова
Мария Захарова: США и Израилю никто не угрожал
Слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, - на них никто не нападал.
израиль, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, мария захарова
Израиль, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Мария Захарова
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам и Израилю никто не угрожал, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
"Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, - на них никто не нападал, им никто не угрожал", - сказала дипломат.
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
Захарова подчеркнула, что Иран всегда отвечал согласием на все конструктивные посылы и на все предложения о переговорах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова
ИзраильТель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАМария Захарова
 
 
