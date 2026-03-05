https://ria.ru/20260305/zakharova-2078866073.html
США и Израилю никто не угрожал, заявила Захарова
США и Израилю никто не угрожал, заявила Захарова
Соединенным Штатам и Израилю никто не угрожал, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг... РИА Новости, 05.03.2026
Мария Захарова: США и Израилю никто не угрожал
Слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, - на них никто не нападал.
