https://ria.ru/20260305/zakharova-2078696010.html
Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян
Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян - РИА Новости, 05.03.2026
Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян
Зону конфликта на Ближнем Востоке уже покинули 12 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:56:00+03:00
2026-03-05T11:56:00+03:00
2026-03-05T12:08:00+03:00
ближний восток
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260305/zakharova-2078696875.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, мария захарова
Ближний Восток, Россия, Мария Захарова
Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян
Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке уже покинули 12 тысяч россиян