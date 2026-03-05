https://ria.ru/20260305/zakharova-2078694295.html
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова - РИА Новости, 05.03.2026
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
США и Израиль начали военную операцию против Ирана под абсолютно надуманным предлогом с одной целью - сменить режим в республике, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2026
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
