США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
11:52 05.03.2026 (обновлено: 12:01 05.03.2026)
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
в мире
израиль
сша
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, иран, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США и Израиль начали военную операцию против Ирана под абсолютно надуманным предлогом с одной целью - сменить режим в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и Израиль по абсолютно надуманному предлогу начали военную операцию против Ирана с одной конкретной целью, о которой теперь они говорят публично, - свержение режима и соответственно установление того строя, который им будет выгоден, нужен, который они будут сами формировать", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
В миреИзраильСШАИранМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
