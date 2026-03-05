Рейтинг@Mail.ru
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова
11:50 05.03.2026 (обновлено: 12:02 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/zakharova-2078693418.html
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова
Признаков того, что США с Израилем проявят благоразумие и закончат операцию против Ирана, нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:50:00+03:00
2026-03-05T12:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
https://ria.ru/20260305/zakharova-2078694295.html
Захарова: нет признаков того, что США и Израиль закончат операцию против Ирана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Признаков того, что США с Израилем проявят благоразумие и закончат операцию против Ирана, нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет никаких признаков того, что США и Израиль проявят некое благоразумие или вспомнят о своих обязательствах по международному праву и остановят это чудовищное кровопролитие. Наоборот, мы слышим даже еще более воинственные заявления", - сказала она в эфире Первого канала.
США и Израиль напали на Иран под надуманным предлогом, заявила Захарова
Военная операция США и Израиля против ИранаМария ЗахароваСШАИзраильИран
 
 
