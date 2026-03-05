https://ria.ru/20260305/zakharova-2078693418.html
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова - РИА Новости, 05.03.2026
Нет признаков, что США остановят агрессию против Ирана, заявила Захарова
Признаков того, что США с Израилем проявят благоразумие и закончат операцию против Ирана, нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.03.2026
