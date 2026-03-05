https://ria.ru/20260305/yarmarki-2078816526.html
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта
В 30 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 46 тематических ярмарок в Международный женский день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства
2026-03-05T17:26:00+03:00
2026-03-05T17:26:00+03:00
2026-03-05T17:26:00+03:00
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В 30 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 46 тематических ярмарок в Международный женский день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Международный женский день в России празднуют 8 марта. В 2026 году дата выпадает на воскресенье.
Торговые ряды предложат выбор продуктов для праздничного стола — мясо, фрукты, овощи и другое от местных сельхозпроизводителей.
Ярмарка "Женщины, с праздником весны!" развернется сразу в нескольких городах области: в Волоколамске на улице Панфилова, в Домодедове на проспекте Академика Туполева, в Лобне на улице Краснополянский проезд, а также в Раменском — на Комсомольской площади.
Цель мероприятия состоит в том, чтобы предложить жителям региона фермерские продукты и поддержать местных производителей, укрепив связи между сельхозпредприятиями и потребителями.