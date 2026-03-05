Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта

Продавец и покупательница на ярмарке. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В 30 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 46 тематических ярмарок в Международный женский день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный женский день в России празднуют 8 марта. В 2026 году дата выпадает на воскресенье.

Торговые ряды предложат выбор продуктов для праздничного стола — мясо, фрукты, овощи и другое от местных сельхозпроизводителей.

Ярмарка "Женщины, с праздником весны!" развернется сразу в нескольких городах области: в Волоколамске на улице Панфилова, в Домодедове на проспекте Академика Туполева, в Лобне на улице Краснополянский проезд, а также в Раменском — на Комсомольской площади.