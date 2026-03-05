Рейтинг@Mail.ru
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:26 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/yarmarki-2078816526.html
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта
В 30 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 46 тематических ярмарок в Международный женский день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:26:00+03:00
2026-03-05T17:26:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929564879_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_0332856cbc1b5c2116d52d8d29ad7a75.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929564879_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_d30607822981a2286b440d5d1c238d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)
Тематические ярмарки пройдут в Московской области 8 Марта

Тематические ярмарки пройдут в 30 муниципалитетах Подмосковья 8 Марта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПродавец и покупательница на ярмарке
Продавец и покупательница на ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Продавец и покупательница на ярмарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В 30 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 46 тематических ярмарок в Международный женский день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Международный женский день в России празднуют 8 марта. В 2026 году дата выпадает на воскресенье.
Торговые ряды предложат выбор продуктов для праздничного стола — мясо, фрукты, овощи и другое от местных сельхозпроизводителей.
Ярмарка "Женщины, с праздником весны!" развернется сразу в нескольких городах области: в Волоколамске на улице Панфилова, в Домодедове на проспекте Академика Туполева, в Лобне на улице Краснополянский проезд, а также в Раменском — на Комсомольской площади.
Цель мероприятия состоит в том, чтобы предложить жителям региона фермерские продукты и поддержать местных производителей, укрепив связи между сельхозпредприятиями и потребителями.
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала