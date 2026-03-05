https://ria.ru/20260305/vzryvy-2078819343.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы,... РИА Новости, 05.03.2026
