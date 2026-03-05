https://ria.ru/20260305/vyplaty-2078723537.html
Новгородским студенческим семьям при рождении детей выплатят 200 тыс руб
Губернатор Новгородской области Александр Дронов поручил установить в регионе дополнительную выплату в 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении...
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поручил установить в регионе дополнительную выплату в 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении детей.
Губернатор во время ежегодного послания к облдуме напомнил, что с 1 января действует новый региональный капитал "Новгородская семья". При рождении первого ребёнка сумма региональных и федеральных выплат составляет более 1 миллиона рублей, а на третьего и последующих – до 1,5 миллиона рублей.
"Считаю необходимым дополнительно поддержать молодых родителей, проходящих обучение по программам среднего и высшего образования. Поручаю министерству труда, семейной и социальной политики подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий дополнительную единовременную выплату при рождении детей в студенческих семьях в размере 200 тысяч рублей", - сказал Дронов.
Он отметил, что под действие новой нормы должны попасть все дети, родившиеся в 2026 году. "Знаю, что в обществе существует дискуссия по поводу поддержки именно студентов: будто бы мы отдаем предпочтение семейным ценностям, а не образованию. На самом деле, все ровно наоборот. Мы стремимся снять противоречие между образованием, карьерой и созданием семьи, воспитанием детей", - добавил Дронов.