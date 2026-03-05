Новгородским студенческим семьям при рождении детей выплатят 200 тыс руб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поручил установить в регионе дополнительную выплату в 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении детей.

Губернатор во время ежегодного послания к облдуме напомнил, что с 1 января действует новый региональный капитал "Новгородская семья". При рождении первого ребёнка сумма региональных и федеральных выплат составляет более 1 миллиона рублей, а на третьего и последующих – до 1,5 миллиона рублей.

"Считаю необходимым дополнительно поддержать молодых родителей, проходящих обучение по программам среднего и высшего образования. Поручаю министерству труда, семейной и социальной политики подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий дополнительную единовременную выплату при рождении детей в студенческих семьях в размере 200 тысяч рублей", - сказал Дронов.