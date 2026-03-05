https://ria.ru/20260305/vyhodnye-2078626586.html
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
Трехдневные выходные в марте не повлияют на размер зарплаты, если месяц полностью отработан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:44:00+03:00
2026-03-05T02:44:00+03:00
2026-03-05T02:44:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20260302/vykhodnoy-2077761880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь балынин, международный женский день
Общество, Россия, Игорь Балынин, Международный женский день
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
РИА Новости: трехдневные выходные в марте не повлияют на зарплату россиян