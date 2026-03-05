Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату
Трехдневные выходные в марте не повлияют на размер зарплаты, если месяц полностью отработан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов... РИА Новости, 05.03.2026
игорь балынин, международный женский день
Общество, Россия, Игорь Балынин, Международный женский день
Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату

РИА Новости: трехдневные выходные в марте не повлияют на зарплату россиян

Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Трехдневные выходные в марте не повлияют на размер зарплаты, если месяц полностью отработан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда наличие праздничных и выходных дней никак не повлияет", - сказал Балынин.
Эксперт добавил, что заработная выплата рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.
Молодые люди смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянам рассказали о переносе выходного в начале марта
2 марта, 02:24
 
Игорь Балынин
 
 
