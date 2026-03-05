Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Трехдневные выходные в марте не повлияют на размер зарплаты, если месяц полностью отработан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.