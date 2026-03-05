Вяльбе назвала проведение ЧР на Сахалине авантюрой на пятерку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что оценивает организацию и проведение чемпионата России на Сахалине на пятерку.
Чемпионат России по лыжным гонкам впервые проходит в Южно-Сахалинске. Турнир стартовал 24 февраля и завершится 8 марта.
"На пять по пятибалльной шкале, - сказала Вяльбе, оценивая чемпионат России на Сахалине. - Все, что нам было нужно, заранее сделано и подготовлено: круги готовы, снег есть. Я люблю, когда бывает нестандартная погода - это хорошая возможность проверить не только спортсменов, но и сервис-группу, чтобы никто не расслаблялся. В целом я рада, что мы сюда приехали, нисколько не пожалела. В какой-то степени это была небольшая авантюра".
"Я специально разговаривала с разными спортсменами, не только с членами сборной, спрашивала их мнение. В итоге ни один человек не сказал, что здесь что-то не так. Все удивлены, что, во-первых, все проходит в городе: можно сходить в ресторан, многие живут совсем рядом, даже транспорт не нужен, пешком можно дойти до трассы. Ну и заодно люди знакомятся с нашей страной, она большая и очень разная", - добавила глава ФЛГР.
Трехкратная олимпийская чемпионка отметила трассы на чемпионате России в Южно-Сахалинске. "Очень интересные трассы. Мы видели, что практически ни в одной гонке никто не может убежать. Даже если спортсмен пытается это сделать, отрывается перед последними спусками или за два подъема до финиша на десять секунд, его все равно догоняют. В этом и интерес: на всех гонках мы видели борьбу на финише", - пояснила Вяльбе.