Вяльбе назвала проведение ЧР на Сахалине авантюрой на пятерку
Лыжные гонки
 
10:07 05.03.2026
Вяльбе назвала проведение ЧР на Сахалине авантюрой на пятерку
Вяльбе назвала проведение ЧР на Сахалине авантюрой на пятерку
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что оценивает организацию и проведение чемпионата России на Сахалине на... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
лыжные гонки
спорт
россия
сахалин
южно-сахалинск
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
россия
сахалин
южно-сахалинск
Вяльбе назвала проведение ЧР на Сахалине авантюрой на пятерку

Вяльбе оценила проведение чемпионата России на Сахалине на пятерку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что оценивает организацию и проведение чемпионата России на Сахалине на пятерку.
Чемпионат России по лыжным гонкам впервые проходит в Южно-Сахалинске. Турнир стартовал 24 февраля и завершится 8 марта.
"На пять по пятибалльной шкале, - сказала Вяльбе, оценивая чемпионат России на Сахалине. - Все, что нам было нужно, заранее сделано и подготовлено: круги готовы, снег есть. Я люблю, когда бывает нестандартная погода - это хорошая возможность проверить не только спортсменов, но и сервис-группу, чтобы никто не расслаблялся. В целом я рада, что мы сюда приехали, нисколько не пожалела. В какой-то степени это была небольшая авантюра".
"Я специально разговаривала с разными спортсменами, не только с членами сборной, спрашивала их мнение. В итоге ни один человек не сказал, что здесь что-то не так. Все удивлены, что, во-первых, все проходит в городе: можно сходить в ресторан, многие живут совсем рядом, даже транспорт не нужен, пешком можно дойти до трассы. Ну и заодно люди знакомятся с нашей страной, она большая и очень разная", - добавила глава ФЛГР.
Трехкратная олимпийская чемпионка отметила трассы на чемпионате России в Южно-Сахалинске. "Очень интересные трассы. Мы видели, что практически ни в одной гонке никто не может убежать. Даже если спортсмен пытается это сделать, отрывается перед последними спусками или за два подъема до финиша на десять секунд, его все равно догоняют. В этом и интерес: на всех гонках мы видели борьбу на финише", - пояснила Вяльбе.
Лыжные гонки
 
