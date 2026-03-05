Рейтинг@Mail.ru
07:02 05.03.2026
Эксперт рассказала о культивировании на Западе идеи победы в ядерной войне
в мире
россия
великобритания
франция
российская академия наук
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
великобритания
франция
в мире, россия, великобритания, франция, российская академия наук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Великобритания, Франция, Российская академия наук, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Идея "победы в ядерной войне" в последние десятилетия активно культивируется среди руководства западных стран, заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"К сожалению, в последние годы можно говорить о чрезвычайно опасной тенденции у западных элит, у руководства западных стран - это потеря страха перед ядерной войной. Вот эта идея культивируется уже несколько последних лет, я бы даже сказала последние десятилетия. Это иллюзия о возможности победы в ядерной войне", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, в настоящее время эта идея является очень серьезным психологически дестабилизирующим фактором, который, возможно, не менее опасен, чем дестабилизирующие технические факторы, что, безусловно, снижает порог применения ядерного оружия, а, следовательно, снижает уровень стратегической стабильности.
В миреРоссияВеликобританияФранцияРоссийская академия наукСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
