Несколько сотрудников ЦРУ погибли при атаке на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Несколько высокопоставленных сотрудников и офицеров ЦРУ погибли в ходе "последней атаки" по месту дислокации ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 05.03.2026
Mehr: высокопоставленные сотрудники ЦРУ погибли при атаке на Ближнем Востоке