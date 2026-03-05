Рейтинг@Mail.ru
Определились пары в четвертьфинале женского чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:20 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/voleybol-2078855284.html
Определились пары в четвертьфинале женского чемпионата России по волейболу
Определились пары в четвертьфинале женского чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Определились пары в четвертьфинале женского чемпионата России по волейболу
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T20:20:00+03:00
2026-03-05T20:20:00+03:00
волейбол
спорт
санкт-петербург
казань
московская область (подмосковье)
корабелка
уралочка-нтмк
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
https://ria.ru/20260303/trotskiy-2078133270.html
https://ria.ru/20260304/loko-2078601439.html
санкт-петербург
казань
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, казань, московская область (подмосковье), корабелка, уралочка-нтмк, енисей (красноярск, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Казань, Московская область (Подмосковье), Корабелка, Уралочка-НТМК, Енисей (Красноярск, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Определились пары в четвертьфинале женского чемпионата России по волейболу

Определились все четвертьфинальные пары женского чемпионата России по волейболу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд.
В четверг петербургская "Корабелка" одержала победу над тульской "Тулицей" в матче заключительного, 26-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:18, 25:22) в пользу хозяек. "Корабелка" с 13 победами и 13 поражениями заняла седьмое место в турнирной таблице. "Тулица" (12-14) расположилась на восьмой строчке.
Сергей Троцкий - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера
3 марта, 11:31
В другом матче екатеринбургская "Уралочка-НТМК" в гостях обыграла красноярский "Енисей" со счетом 3-2 (25:21, 14:25, 25:17, 20:25, 15:7). Екатеринбургская команда (22-4) заняла второе место в турнирной таблице. "Енисей" (4-22), расположившись на последней, 14-й строчке, покинул чемпионат России.
В четвертьфинале сыграют следующие пары:
"Динамо" (Казань) - "Тулица",
"Уралочка-НТМК" - "Корабелка",
"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Локомотив" (Калининград),
"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва).
Четвертьфиналы проводятся до двух побед в серии.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо"
4 марта, 22:11
 
ВолейболСпортСанкт-ПетербургКазаньМосковская область (Подмосковье)КорабелкаУралочка-НТМКЕнисей (Красноярск, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала