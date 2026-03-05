Рейтинг@Mail.ru
Угрозы и шантаж Зеленского вышли за рамки допустимого, заявили в Венгрии - РИА Новости, 05.03.2026
18:28 05.03.2026 (обновлено: 18:33 05.03.2026)
Угрозы и шантаж Зеленского вышли за рамки допустимого, заявили в Венгрии
в мире, венгрия, украина, золтан ковач, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Золтан Ковач, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Угрозы и шантаж Зеленского вышли за рамки допустимого, заявили в Венгрии

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Угрозы и шантаж Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за рамки допустимого, заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от Евросоюза для Украины.
"Эти угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Когда кто-то угрожает передать адрес человека украинским военным просто потому, что он не поддерживает очередной пакет вооружений на 90 миллиардов евро, - это не дипломатия, это открытая угроза", - написал Ковач в соцсети Х.
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
В миреВенгрияУкраинаЗолтан КовачВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
