Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 05.03.2026 (обновлено: 13:18 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ulyanov-2078715314.html
Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО
Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО - РИА Новости, 05.03.2026
Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал международное сообщество, включая Совет управляющих МАГАТЭ, отреагировать на... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:55:00+03:00
2026-03-05T13:18:00+03:00
магатэ
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078630662.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
МАГАТЭ, В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО

Ульянов призвал отреагировать на слова политиков о доступе к ядерному оружию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал международное сообщество, включая Совет управляющих МАГАТЭ, отреагировать на рассуждения политиков о доступе к ядерному оружию и уделить повышенное внимание к проверкам в странах, где такие публичные размышления ведутся на высоком политическом уровне.
"Настало время констатировать, что сегодня истинная угроза безопасности исходит от безответственных действий тех, кто пытается выступать в роли менторов и претендует на безупречный послужной список в области нераспространения. В этой связи призываем Секретариат МАГАТЭ проявлять максимальную бдительность и уделять повышенное внимание осуществлению проверочных мероприятий в соответствующих странах", - заявил Ульянов во время выступление по пункту 6 повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
Вчера, 03:40
 
МАГАТЭВ миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала