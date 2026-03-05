Ульянов призвал МАГАТЭ отреагировать на слова политиков о доступе к ЯО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал международное сообщество, включая Совет управляющих МАГАТЭ, отреагировать на рассуждения политиков о доступе к ядерному оружию и уделить повышенное внимание к проверкам в странах, где такие публичные размышления ведутся на высоком политическом уровне.