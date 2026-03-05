Рейтинг@Mail.ru
Мужчин из Гуляйполя забирали на фронт по спискам на помощь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 05.03.2026
Мужчин из Гуляйполя забирали на фронт по спискам на помощь
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) и волонтеры организации "Белый ангел", насильно вывозящие детей, приходили за людьми по спискам, которые составляли для получения гуманитарной помощи в Гуляйполе в Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
По его словам, после проведения переписи населения составлялись списки для получения гуманитарной помощи, которые подавались в сельскую администрацию.
"По этим спискам, по дате рождения приезжала полиция и забирала кого куда, кого на фронт, кого, если маленькие дети, тех… выезжать заставляли", - сказал беженец.
Он добавил, что гуманитарную помощь на себя не оформил, из дома не выходил, а продукты выдавались только на жену и дочь.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.
