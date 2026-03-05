Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры
Фигурное катание
 
19:22 05.03.2026
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры

Тутберидзе рассказала, что ради фигуры следит за весом и не ест сладкого

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков наблюдают за выступлением спортсменок с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России "Гран-при России" по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков наблюдают за выступлением спортсменок с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила на "Форуме в большом городе", что она следит за весом и не ест сладкого, но позволяет себе чипсы дома у своей дочери фигуристки Дианы Дэвис.
В феврале Тутберидзе присутствовала на Олимпийских играх в Италии как член грузинской делегации.
«
"Там очень вкусные сыры, и мне этого достаточно. Паста и пицца были, конечно, это же Италия!" - отметила специалист.
На вопрос, ограничивает ли она себя в еде, тренер ответила: "Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы - обожралась бы сразу. Ты бережешь себя и ограничиваешь каждый день. Каждое утро я начинаю с взвешивания, всегда контролирую свой вид. Я и спортсменам советую каждый день. Когда ты видишь свой вес каждый день, легко можешь себя контролировать. Можешь что-то съесть или наоборот".
"Утром я всегда ем обычный творог "Агуша". Люблю его. Но дома не ем почти. И колбаска всегда должна быть. Я не ем сладкое, потому что сразу хочется опять колбаски. Когда я приезжаю к дочке, у нее всегда есть чипсы. Я приезжаю, открываю пачку и говорю: "Диана, я себя спасаю". Сама я себе никогда не покупаю чипсы", - добавила Тутберидзе.
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе
Вчера, 18:47
 
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеДиана Дэвис
 
