https://ria.ru/20260305/tutbridze-2078845542.html
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила на "Форуме в большом городе", что она следит за весом и не ест сладкого, но позволяет... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T19:22:00+03:00
2026-03-05T19:22:00+03:00
2026-03-05T19:22:00+03:00
фигурное катание
этери тутберидзе
диана дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857005739_40:108:2079:1255_1920x0_80_0_0_c8a1c25313c1ad0085c3f7379cfeb221.jpg
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078839288.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857005739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_da89991c882a2c957413153bf1c3b811.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
этери тутберидзе, диана дэвис
Фигурное катание, Этери Тутберидзе, Диана Дэвис
Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры
Тутберидзе рассказала, что ради фигуры следит за весом и не ест сладкого
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила на "Форуме в большом городе", что она следит за весом и не ест сладкого, но позволяет себе чипсы дома у своей дочери фигуристки Дианы Дэвис.
В феврале Тутберидзе присутствовала на Олимпийских играх в Италии как член грузинской делегации.
«
"Там очень вкусные сыры, и мне этого достаточно. Паста и пицца были, конечно, это же Италия!" - отметила специалист.
На вопрос, ограничивает ли она себя в еде, тренер ответила: "Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы - обожралась бы сразу. Ты бережешь себя и ограничиваешь каждый день. Каждое утро я начинаю с взвешивания, всегда контролирую свой вид. Я и спортсменам советую каждый день. Когда ты видишь свой вес каждый день, легко можешь себя контролировать. Можешь что-то съесть или наоборот".
"Утром я всегда ем обычный творог "Агуша". Люблю его. Но дома не ем почти. И колбаска всегда должна быть. Я не ем сладкое, потому что сразу хочется опять колбаски. Когда я приезжаю к дочке, у нее всегда есть чипсы. Я приезжаю, открываю пачку и говорю: "Диана, я себя спасаю". Сама я себе никогда не покупаю чипсы", - добавила Тутберидзе.