Тутберидзе перечислила продукты, от которых отказалась ради красивой фигуры

Тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков наблюдают за выступлением спортсменок с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России "Гран-при России" по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила на "Форуме в большом городе", что она следит за весом и не ест сладкого, но позволяет себе чипсы дома у своей дочери фигуристки Дианы Дэвис.

В феврале Тутберидзе присутствовала на Олимпийских играх в Италии как член грузинской делегации.

« "Там очень вкусные сыры, и мне этого достаточно. Паста и пицца были, конечно, это же Италия!" - отметила специалист.

На вопрос, ограничивает ли она себя в еде, тренер ответила: "Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы - обожралась бы сразу. Ты бережешь себя и ограничиваешь каждый день. Каждое утро я начинаю с взвешивания, всегда контролирую свой вид. Я и спортсменам советую каждый день. Когда ты видишь свой вес каждый день, легко можешь себя контролировать. Можешь что-то съесть или наоборот".