"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных
Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что стала работать без выходных, когда испортились отношения между ее ученицами - Юлией... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что стала работать без выходных, когда испортились отношения между ее ученицами - Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Липницкую, Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову.
"Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались, - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос, что она любит делать в выходные. - Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет".
"По некоторым обстоятельствам в своей жизни не люблю, когда много людей вокруг. Меня не заставить пойти в театр - там скопление людей, и я чувствую тревогу. Но соревнования - это другое, это уже обязательство", - призналась тренер.