"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных

"Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались, - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос, что она любит делать в выходные. - Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет".