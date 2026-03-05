Рейтинг@Mail.ru
"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:29 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078846504.html
"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных
"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных
Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что стала работать без выходных, когда испортились отношения между ее ученицами - Юлией... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T19:29:00+03:00
2026-03-05T19:29:00+03:00
фигурное катание
юлия липницкая
этери тутберидзе
евгения медведева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_0:103:2991:1785_1920x0_80_0_0_ce277f3fe9994e9966c7fb636fffb972.jpg
https://ria.ru/20240602/medvedeva-1950038968.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_b6a62fc1ae7110935278eaba7bdb6690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
юлия липницкая, этери тутберидзе, евгения медведева
Фигурное катание, Юлия Липницкая, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева
"Невзлюбила Медведеву": Тутберидзе раскрыла причину работы без выходных

Тутберидзе: стала работать без выходных, когда Липницкая невзлюбила Медведеву

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭтери Тутберидзе
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что стала работать без выходных, когда испортились отношения между ее ученицами - Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Липницкую, Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову.
«
"Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали без выходных график, чтобы они не пересекались, - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос, что она любит делать в выходные. - Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей, и я продолжила работать в режиме без выходных. Так что нет, выходных у меня нет".
"По некоторым обстоятельствам в своей жизни не люблю, когда много людей вокруг. Меня не заставить пойти в театр - там скопление людей, и я чувствую тревогу. Но соревнования - это другое, это уже обязательство", - призналась тренер.
Российский тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Медведева одним предложением описала свои отношения с Тутберидзе
2 июня 2024, 18:28
 
Фигурное катаниеЮлия ЛипницкаяЭтери ТутберидзеЕвгения Медведева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала