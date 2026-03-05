https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078842873.html
Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер
Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер
Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ее тренировочный процесс отличается от того, которому следовала бывший главный тренер... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ее тренировочный процесс отличается от того, которому следовала бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Тутберидзе
воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую
, Алину Загитову
, Евгению Медведеву
, Анну Щербакову
, Александру Трусову. Среди воспитанниц Винер
- двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева
, олимпийские чемпионки Юлия Барсукова
, Алина Кабаева
, Маргарита Мамун
и многократные чемпионки мира Дина
и Арина Аверины
.
"Нагрузки и спорт - выбор. Мы не будем заставлять. Спортсмен всегда может сказать, что у него что-то случилось. Если Винер раньше забирала спортсменов, и они у нее жили закрытые в Новогорске, то у нас все иначе. У нас спортсмены живут в обычной среде. Спортсмен и тренер - это именно партнерство. У спортсменов есть цель, а мы помогаем им прийти к этому. Нельзя насильно - это неправильно. Тогда это не будет цениться ни спортсменом, ни родителем", - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".
"Поколение сменилось, дети стали сложнее. Ощущение, что нет мотивации и задач. Но тут вопрос к родителям, потому что надо воспитывать своих детей, уделять им время", - отметила Тутберидзе.