Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер

"Нагрузки и спорт - выбор. Мы не будем заставлять. Спортсмен всегда может сказать, что у него что-то случилось. Если Винер раньше забирала спортсменов, и они у нее жили закрытые в Новогорске, то у нас все иначе. У нас спортсмены живут в обычной среде. Спортсмен и тренер - это именно партнерство. У спортсменов есть цель, а мы помогаем им прийти к этому. Нельзя насильно - это неправильно. Тогда это не будет цениться ни спортсменом, ни родителем", - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".