Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Роналду как мужчину - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:01 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078841978.html
Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Роналду как мужчину
Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Роналду как мужчину - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Роналду как мужчину
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала португальского футболиста Криштиану Роналду как мужчину. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T19:01:00+03:00
2026-03-05T19:01:00+03:00
спорт
россия
европа
криштиану роналду
этери тутберидзе
аль-наср
лига чемпионов уефа
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_0:103:2991:1785_1920x0_80_0_0_ce277f3fe9994e9966c7fb636fffb972.jpg
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078839288.html
россия
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765545706_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_b6a62fc1ae7110935278eaba7bdb6690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, европа, криштиану роналду, этери тутберидзе, аль-наср, лига чемпионов уефа
Спорт, Россия, Европа, Криштиану Роналду, Этери Тутберидзе, Аль-Наср, Лига чемпионов УЕФА, Фигурное катание
Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Роналду как мужчину

Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала Криштиану Роналду как мужчину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭтери Тутберидзе
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Этери Тутберидзе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что никогда не оценивала португальского футболиста Криштиану Роналду как мужчину.
"Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала, - сказала Тутеридзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос о том, считает ли Роналду красивым. - Сплошное уважение к нему. Как мужчину я никогда его не оценивала. Он симпатичный".
"В моем поколении всем нравилась Джулия Робертс. Такая воздушная, с широкой улыбкой. Она мне и сейчас нравится", - добавила Тутберидзе.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года.
Тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе
Вчера, 18:47
 
Фигурное катаниеСпортРоссияЕвропаКриштиану РоналдуЭтери ТутберидзеАль-НасрЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала