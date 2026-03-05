Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования

"В быту, в обычной жизни, в работе всегда шутим. Так все проще воспринимается. Алину Загитову нужно было выводить предельно серьезно, с серьезными, строгими лицами. (Тренер-хореограф) Даниил Маркович Глейхенгауз ее впервые повез на соревнования, я смотрю это онлайн, вижу, как они выходят к бортику и шутят. Вижу, что она смеется, он ей что-то говорит. Я думаю - неправильно это, не надо. И Алина наошибалась, откатала короткую программу без каскада. Позвонила Даниилу, сказала: все неправильно, делай строгое лицо. Он сделал - и произвольную она чисто откатала", - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".