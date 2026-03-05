Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
18:58 05.03.2026
Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования
Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что Алину Загитову на соревнования нужно было выводить с максимально серьезным лицом.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую, Алину Загитову, Евгению Медведеву, Анну Щербакову, Александру Трусову.
"В быту, в обычной жизни, в работе всегда шутим. Так все проще воспринимается. Алину Загитову нужно было выводить предельно серьезно, с серьезными, строгими лицами. (Тренер-хореограф) Даниил Маркович Глейхенгауз ее впервые повез на соревнования, я смотрю это онлайн, вижу, как они выходят к бортику и шутят. Вижу, что она смеется, он ей что-то говорит. Я думаю - неправильно это, не надо. И Алина наошибалась, откатала короткую программу без каскада. Позвонила Даниилу, сказала: все неправильно, делай строгое лицо. Он сделал - и произвольную она чисто откатала", - рассказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".
"А с Женей Медведевой наоборот. Всегда шутки, диалог о чем-то другом. Легко и просто всегда было. Разные спортсмены по-разному концентрируются. Алина выходила с шутками и непонятными мыслями, а Женя, наоборот, отвлекалась", - добавила Тутберидзе.
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась
