Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что у них есть.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что у них есть.
Тутберидзе
воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую
, Алину Загитову
, Евгению Медведеву
, Анну Щербакову
, Александру Трусову. На Олимпийских играх 2026 года в Италии
победу одержала американка Алиса Лю
, которая заявляла, что едет на соревнования не ради награды.
"Никто не едет за золотом на Олимпийские игры. Все едут показать свой контент. Что ее (Алису Лю) отличает от всех - она наслаждается каждым моментом происходящего. Она всегда такая была. Она всегда улыбается и радуется. Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть", - сказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".
"Да, они счастливые, избранные дети. Они должны быть благодарны, а мы их этому не учим. Они приходят на тренировку с лицом жертвы. Но это должно быть не так, они должны наслаждаться всем процессом. Это счастье, и мы должны их так воспитывать. И в этом отличие. Наши преодолевают, страдают. Они должны понимать, что это счастье, что они выступают, что у них такое здоровье, что их показывают по телевидению, обсуждают. Они не жертвы. Пусть они в школе посидят до 4 часов и посмотрят, как это", - отметила тренер.