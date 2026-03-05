Рейтинг@Mail.ru
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
18:47 05.03.2026
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что у них есть. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, россия, италия, юлия липницкая, евгений медведев, этери тутберидзе
Спорт, Россия, Италия, Юлия Липницкая, Евгений Медведев, Этери Тутберидзе
Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе

Тутберидзе: наши фигуристы не умеют быть благодарными за то, что у них есть

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что у них есть.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую, Алину Загитову, Евгению Медведеву, Анну Щербакову, Александру Трусову. На Олимпийских играх 2026 года в Италии победу одержала американка Алиса Лю, которая заявляла, что едет на соревнования не ради награды.
Тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Никто не едет за золотом на Олимпийские игры. Все едут показать свой контент. Что ее (Алису Лю) отличает от всех - она наслаждается каждым моментом происходящего. Она всегда такая была. Она всегда улыбается и радуется. Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть", - сказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".
"Да, они счастливые, избранные дети. Они должны быть благодарны, а мы их этому не учим. Они приходят на тренировку с лицом жертвы. Но это должно быть не так, они должны наслаждаться всем процессом. Это счастье, и мы должны их так воспитывать. И в этом отличие. Наши преодолевают, страдают. Они должны понимать, что это счастье, что они выступают, что у них такое здоровье, что их показывают по телевидению, обсуждают. Они не жертвы. Пусть они в школе посидят до 4 часов и посмотрят, как это", - отметила тренер.
