Наши фигуристы не умеют быть благодарными, заявила Тутберидзе

"Никто не едет за золотом на Олимпийские игры. Все едут показать свой контент. Что ее (Алису Лю) отличает от всех - она наслаждается каждым моментом происходящего. Она всегда такая была. Она всегда улыбается и радуется. Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть", - сказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе".

"Да, они счастливые, избранные дети. Они должны быть благодарны, а мы их этому не учим. Они приходят на тренировку с лицом жертвы. Но это должно быть не так, они должны наслаждаться всем процессом. Это счастье, и мы должны их так воспитывать. И в этом отличие. Наши преодолевают, страдают. Они должны понимать, что это счастье, что они выступают, что у них такое здоровье, что их показывают по телевидению, обсуждают. Они не жертвы. Пусть они в школе посидят до 4 часов и посмотрят, как это", - отметила тренер.