"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась

"Единственное, что я для себя вывела, - я не хочу больше никого заставлять работать, - сказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос, как она изменилась со временем. - Никого не хочу насильно приводить к медалям. Хочу видеть человека, который так же заряжен. И тогда любой процесс идет с удовольствием. Нежели когда это мучение, ребенок не хочет, страдает, родители заставляют. Потом видишь, что этот спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали. И у тебя нет радости, потому что сложно было".