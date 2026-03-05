Рейтинг@Mail.ru
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась
Фигурное катание
 
18:36 05.03.2026
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что больше не хочет никого насильно приводить к медалям.
фигурное катание
этери тутберидзе
2026
Новости
РИА Новости Спорт
этери тутберидзе
Фигурное катание, Этери Тутберидзе
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась

Тутберидзе рассказала, что больше не хочет никого насильно приводить к медалям

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что больше не хочет никого насильно приводить к медалям.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую, Алину Загитову, Евгению Медведеву, Анну Щербакову, Александру Трусову.
«
"Единственное, что я для себя вывела, - я не хочу больше никого заставлять работать, - сказала Тутберидзе на "Форуме в большом городе", отвечая на вопрос, как она изменилась со временем. - Никого не хочу насильно приводить к медалям. Хочу видеть человека, который так же заряжен. И тогда любой процесс идет с удовольствием. Нежели когда это мучение, ребенок не хочет, страдает, родители заставляют. Потом видишь, что этот спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали. И у тебя нет радости, потому что сложно было".
Тутберидзе спросили, хотелось ли ей бросить тренерскую деятельность. "Нет. Есть моменты, когда обидно, но чтобы бросить - нет. Просто понимаешь, что надо работать дальше. Я очень берегу любые мысли, отправленные в космос, и учу этому спортсменов. Когда слышу от юного спортсмена "все, не хочу, не буду больше заниматься" - нельзя это говорить. Сверху услышат - так и будет. Берегите то, что есть", - отметила тренер.
Фигурное катание
 
