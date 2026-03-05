Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе призналась, что мечтала стать олимпийской чемпионкой
05.03.2026
Тутберидзе призналась, что мечтала стать олимпийской чемпионкой
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что в бытность спортсменкой мечтала стать олимпийской чемпионкой. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тутберидзе призналась, что мечтала стать олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что в бытность спортсменкой мечтала стать олимпийской чемпионкой.
Тутберидзе выступала в танцах на льду, но не добилась значительных успехов в карьере.
"Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой. Но потом в какой-то момент понимаешь, что нужно двигаться дальше, зарабатывать деньги, помогать родителям", - сказала Тутберидзе, выступая на "Форуме в большом городе".
"Некомфортно точно, - призналась тренер, отвечая на вопрос, как она себя чувствует на форуме. - Нужно очень подбирать слова, потому что, к сожалению, люди хотят знать правду, а когда ты говоришь 30% от правды - люди обижаются. Получается, что люди не готовы к правде. Приходится подбирать слова, чтобы сказать хоть часть правды".
Тутберидзе спросили, чего ей не хватает из прошлого. "Родителей. Тут ответ простой. А про непростое время… Да и сейчас непростое время. Наше поколение жило с верой в лучшее, и дай бог, чтобы нынешнее поколение тоже верило", - заключила тренер.
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
