Тутберидзе призналась, что мечтала стать олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что в бытность спортсменкой мечтала стать олимпийской чемпионкой.

Тутберидзе выступала в танцах на льду, но не добилась значительных успехов в карьере.

"Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой. Но потом в какой-то момент понимаешь, что нужно двигаться дальше, зарабатывать деньги, помогать родителям", - сказала Тутберидзе, выступая на "Форуме в большом городе".

"Некомфортно точно, - призналась тренер, отвечая на вопрос, как она себя чувствует на форуме. - Нужно очень подбирать слова, потому что, к сожалению, люди хотят знать правду, а когда ты говоришь 30% от правды - люди обижаются. Получается, что люди не готовы к правде. Приходится подбирать слова, чтобы сказать хоть часть правды".