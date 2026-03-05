Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал, что будет при затягивании конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
17:24 05.03.2026
Эрдоган рассказал, что будет при затягивании конфликта на Ближнем Востоке
Эрдоган рассказал, что будет при затягивании конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Эрдоган рассказал, что будет при затягивании конфликта на Ближнем Востоке
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может еще более осложнить ситуацию, Турция работает над возобновлением дипломатических контактов, заявил президент... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, турция, малайзия, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Малайзия, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган рассказал, что будет при затягивании конфликта на Ближнем Востоке

Эрдоган: затягивание конфликта на Ближнем Востоке осложнит ситуацию в регионе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может еще более осложнить ситуацию, Турция работает над возобновлением дипломатических контактов, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Энвером Ибрагимом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Малайзией, а также региональные и глобальные события.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за конфликтом, начавшимся в Иране и охватившим наш регион, что затягивание конфликта может привести к еще более сложной ситуации в регионе, что Турция работает над возобновлением дипломатических усилий и что она будет продолжать контакты с лидерами", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В миреТурцияМалайзияБлижний ВостокРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
