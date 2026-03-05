Турция координируется с НАТО после инцидента с ракетой, сообщило Минобороны

СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. Анкара продолжает координироваться с НАТО и другими союзниками после инцидента со сбитой баллистической ракетой, оставляя за собой право ответа на любую враждебную атаку, заявил в четверг официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в среду в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв. Ракету сбили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье после того, как она пересекла воздушные пространства Ирака и Сирии.
Осколки противоракет систем ПВО упали в районе Дёртйол провинции Хатай, никто не пострадал, сообщил Актюрк.
"Турция сохраняет на высшем уровне свои возможности и решительность в том, что касается обеспечения безопасности своих граждан и воздушного пространства, проявляя ответственный подход к сохранению мира и стабильности в регионе. Тем не менее мы оставляем за собой право ответить на любую враждебную атаку и продолжаем тесно координироваться с НАТО и другими союзниками в связи с последними событиями", - цитирует Актюрка газета Hürriyet.
Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и отрицают запуск ракеты в сторону ее территории, сообщил ранее генштаб ВС исламской республики.