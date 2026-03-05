Рейтинг@Mail.ru
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 05.03.2026 (обновлено: 14:08 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078735143.html
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции - РИА Новости, 05.03.2026
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции, заявил в интервью Рейтер генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:04:00+03:00
2026-03-05T14:08:00+03:00
в мире
турция
нато
иран
марк рютте
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078497265_0:6:480:276_1920x0_80_0_0_fd7d8fce0267d7eb15e01d671133c722.jpg
https://ria.ru/20260305/ekspert-2078734438.html
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078497265_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_0d6bd4fd6d28fc6593c6f816fb53f9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, нато, иран, марк рютте, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, НАТО, Иран, Марк Рютте, Военная операция США и Израиля против Ирана
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции

НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента с ракетой в Турции

© Опубликовано турецкими СМИОбломки ракеты, сбитой над Турцией
Обломки ракеты, сбитой над Турцией - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Опубликовано турецкими СМИ
Обломки ракеты, сбитой над Турцией
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции, заявил в интервью Рейтер генсек организации Марк Рютте.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в среду в небе над Турцией силами ПРО НАТО. Генсек НАТО ранее заявлял, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
"Я думаю, что в данном случае речь о статье 5 не идет. Никто не говорит о статье 5. И самое важное — наши противники вчера увидели, что НАТО настолько сильна и настолько бдительна, и, если возможно, еще более бдительна с субботы из-за ситуации, конечно, на Ближнем Востоке", - ответил он на соответствующий вопрос.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Военный эксперт прокомментировал возможность применения пятой статьи НАТО
Вчера, 14:01
 
В миреТурцияНАТОИранМарк РюттеВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала