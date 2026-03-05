https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078735143.html
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции, заявил в интервью Рейтер генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 05.03.2026
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
