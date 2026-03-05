Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Правительство Турции не ожидает краткосрочного кризиса в сфере энергетической безопасности на фоне закрытия Ормузского пролива, поскольку у страны имеются альтернативные маршруты и источники поставок, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана ) Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив

"Турция может увеличить использование альтернативных источников поставок, поскольку около 20% ее потребностей в сырой нефти обеспечивается через Ормузский пролив. Поэтому в краткосрочной перспективе кризиса не ожидается", — отметил собеседник агентства.

По его словам, власти внимательно следят за ситуацией на энергетических рынках и при необходимости готовы оперативно задействовать альтернативные каналы поставок.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока