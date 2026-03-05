Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Правительство Турции не ожидает краткосрочного кризиса в сфере энергетической безопасности на фоне закрытия Ормузского пролива, поскольку у страны имеются альтернативные маршруты и источники поставок, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"Турция может увеличить использование альтернативных источников поставок, поскольку около 20% ее потребностей в сырой нефти обеспечивается через Ормузский пролив. Поэтому в краткосрочной перспективе кризиса не ожидается", — отметил собеседник агентства.
По его словам, власти внимательно следят за ситуацией на энергетических рынках и при необходимости готовы оперативно задействовать альтернативные каналы поставок.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.