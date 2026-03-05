Рейтинг@Mail.ru
Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078647009.html
Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник
Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник - РИА Новости, 05.03.2026
Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник
Правительство Турции не ожидает краткосрочного кризиса в сфере энергетической безопасности на фоне закрытия Ормузского пролива, поскольку у страны имеются... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:21:00+03:00
2026-03-05T08:21:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260304/fidan-2078605266.html
https://ria.ru/20260304/turtsiya-2078555196.html
ормузский пролив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция не ждет кризиса из-за закрытия Ормузского пролива, сообщил источник

РИА Новости: Турция не ожидает кризиса из-за закрытия Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Правительство Турции не ожидает краткосрочного кризиса в сфере энергетической безопасности на фоне закрытия Ормузского пролива, поскольку у страны имеются альтернативные маршруты и источники поставок, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник
4 марта, 22:44
"Турция может увеличить использование альтернативных источников поставок, поскольку около 20% ее потребностей в сырой нефти обеспечивается через Ормузский пролив. Поэтому в краткосрочной перспективе кризиса не ожидается", — отметил собеседник агентства.
По его словам, власти внимательно следят за ситуацией на энергетических рынках и при необходимости готовы оперативно задействовать альтернативные каналы поставок.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД Турции проводит "телефонную дипломатию" по ситуации на Ближнем Востоке
4 марта, 18:17
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала