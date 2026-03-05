Рейтинг@Mail.ru
Чекунков рассказал о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику - РИА Новости, 05.03.2026
16:04 05.03.2026
Чекунков рассказал о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику
Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию...
Чекунков рассказал о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику

Чекунков: турпоток на Дальний Восток и в Арктику за 2025 год вырос на 16%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристический поток Дальнего Востока и Арктики за прошлый год вырос на 16%, в этом году ожидается продолжение роста, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений", в которой и принял участие Чекунков.
«
"В 2025 году турпоток возрос на, примерно, 16%, и в 2026 году мы ожидаем продолжения роста в связи с тем, что внутренний туризм сейчас переживает бум. И очевидно, что многие зарубежные направления, которые потеряли свою привлекательность… и сейчас дополнительные риски существуют, мы видим на Ближнем Востоке", - сообщил он.
Как отметил Чекунков, на Дальнем Востоке открываются новые гостиницы. Кроме того, во всех столицах округа введены в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы, полностью готовые к приему туристов.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Вчера, 15:54
 
ТуризмДальний ВостокАрктикаРоссияАлексей ЧекунковНовости - Туризм
 
 
