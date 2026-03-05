Чекунков рассказал о росте турпотока на Дальний Восток и в Арктику

«

"В 2025 году турпоток возрос на, примерно, 16%, и в 2026 году мы ожидаем продолжения роста в связи с тем, что внутренний туризм сейчас переживает бум. И очевидно, что многие зарубежные направления, которые потеряли свою привлекательность… и сейчас дополнительные риски существуют, мы видим на Ближнем Востоке", - сообщил он.