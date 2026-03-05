https://ria.ru/20260305/turizm-2078624524.html
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург
2026-03-05T02:21:00+03:00
туризм
дубай
санкт-петербург
сша
военная операция сша и израиля против ирана
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург
С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло.
По ее словам перелет из Дубая
в Петербург
занял девять часов, маршрут пролегал через Египет
, Турцию
, Румынию
.
"Вообще никаких (проблем - ред.), просто приехали и зарегистрировались", - сообщила РИА Новости женщина.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.