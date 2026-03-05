Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург

С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло.

Турцию, Румынию. По ее словам перелет из Дубая Петербург занял девять часов, маршрут пролегал через Египет

"Вообще никаких (проблем - ред.), просто приехали и зарегистрировались", - сообщила РИА Новости женщина.

Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.

