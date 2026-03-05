Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:21 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/turizm-2078624524.html
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург
Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:21:00+03:00
2026-03-05T02:21:00+03:00
туризм
дубай
санкт-петербург
сша
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149305/83/1493058346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12b2b116e58db7e68377934aef14e84f.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078599414.html
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
дубай
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149305/83/1493058346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cd30c8cbe32bdc15ead8e121b203ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, санкт-петербург, сша, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Туризм, Дубай, Санкт-Петербург, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Туристка рассказала о регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург

РИА Новости: туристка рассказала, что легко зарегистрировалась на рейс из Дубая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города мира. Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что проблем при регистрации на первый рейс из Дубая в Петербург после приостановки полетов не возникло.
По ее словам перелет из Дубая в Петербург занял девять часов, маршрут пролегал через Египет, Турцию, Румынию.
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о растерянности
4 марта, 22:00
"Вообще никаких (проблем - ред.), просто приехали и зарегистрировались", - сообщила РИА Новости женщина.
Ранее сообщалось, что первый рейс после приостановки полетов из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
4 марта, 18:21
 
ТуризмДубайСанкт-ПетербургСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала