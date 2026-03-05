Туристка рассказала, как застрявшие на лайнере купят билеты из Катара

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристам с круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего в столице Катара с 28 февраля, предоставят жилье и питание после выселения, однако централизованный вывоз в РФ пока не планируется, людям придется покупать билеты самостоятельно, рассказала РИА Новости туристка из Санкт-Петербурга Нина.
Ранее туристы из РФ сообщили РИА Новости, что пассажиров просят покинуть лайнер до 7 марта.
Она отметила, что накануне пассажиров выпустили с лайнера в Доху, чтобы купить лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи.
"Сейчас прямой (авиарейс - ред.) до Москвы стоит 90 тысяч рублей, и это при условии неизвестных дат, так как никто не знает, когда небо откроют. Мы брали за 15 тысяч рублей свой (билет - ред.) изначально. Это (новый билет - ред.) в шесть раз дороже", - сообщила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.