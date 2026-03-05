Туристка рассказала, как застрявшие на лайнере купят билеты из Катара

Рейтинг@Mail.ru
15:38 05.03.2026
Туристам с круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего в столице Катара с 28 февраля, предоставят жилье и питание после выселения, однако централизованный... РИА Новости, 05.03.2026
© РИА Новости / Юлия ТроицкаяКруизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристам с круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего в столице Катара с 28 февраля, предоставят жилье и питание после выселения, однако централизованный вывоз в РФ пока не планируется, людям придется покупать билеты самостоятельно, рассказала РИА Новости туристка из Санкт-Петербурга Нина.
Ранее туристы из РФ сообщили РИА Новости, что пассажиров просят покинуть лайнер до 7 марта.
Лайнер - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка, застрявшая на лайнере в Катаре, рассказала о взрывах
Вчера, 13:41
"Нам готовы предоставить жилье и питание после выселения с лайнера в Дохе, консульство договорилось с Катаром, но билеты нужно покупать самостоятельно, централизованно пока вывоз не планируется", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что накануне пассажиров выпустили с лайнера в Доху, чтобы купить лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи.
"Сейчас прямой (авиарейс - ред.) до Москвы стоит 90 тысяч рублей, и это при условии неизвестных дат, так как никто не знает, когда небо откроют. Мы брали за 15 тысяч рублей свой (билет - ред.) изначально. Это (новый билет - ред.) в шесть раз дороже", - сообщила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта
4 марта, 21:08
 
КатарРоссияДохаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
