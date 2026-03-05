Туристка рассказала, как застрявшие на лайнере купят билеты из Катара

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Туристам с круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего в столице Катара с 28 февраля, предоставят жилье и питание после выселения, однако централизованный вывоз в РФ пока не планируется, людям придется покупать билеты самостоятельно, рассказала РИА Новости туристка из Санкт-Петербурга Нина.