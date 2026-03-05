https://ria.ru/20260305/turisty-2078736322.html
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива
Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 05.03.2026
