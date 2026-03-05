Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива - РИА Новости, 05.03.2026
14:07 05.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива - РИА Новости, 05.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива
Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 05.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезли из стран Персидского залива

Глава АТОР Ломидзе: около 10 тысяч россиян вывезли из стран Персидского залива

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных, включая уже сегодняшние утренние часы… Включая сегодняшние утренние часы, уже около 10 тысяч из всех стран Персидского залива, я обращу внимание - не только Эмиратов", - сказала она.
По словам Ломидзе, это хорошая динамика, и ассоциация надеется, что до конца недели удастся вывезти всех.
АТОР 3 марта сообщала, что в странах Ближнего Востока, которые МИД России рекомендовал не посещать с туристическими целями, до начала вывозных рейсов находились 55 тысяч российских туристов.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Нас выселяют. Как россияне возвращаются c Ближнего Востока
