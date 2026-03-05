Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Туризм
 
19:38 05.03.2026 (обновлено: 19:58 05.03.2026)
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
АБУ-ДАБИ, 5 мар — РИА Новости. Атмосфера в аэропорту Абу-Даби во время вывозных рейсов остается спокойной, люди не паникуют, а во время полета обсуждают пережитое в ОАЭ на фоне ударов, рассказала РИА Новости туристка из России, вернувшаяся в Москву.
"Паники никакой не было. Такое ощущение, что наш рейс в Россию был единственным. На табло аэропорта вообще рейсов было — единицы. И людей очень мало", — рассказала собеседница агентства.
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Вчера, 16:57
На борту самолета большинство людей отдыхали, но атмосфера все равно была более оживленная, чем во время обычных рейсов, добавила она.
"Общались намного больше, подходили друг к другу, делились информацией и в целом больше разговаривали", — рассказала Анна.
По словам россиянки, отели отказываются бесплатно продлевать проживание, если авиакомпании формально не отменяют рейсы, а переносят их.
"Я уже начала думать, где мне ночевать, если опять перенесут время вылета, но, слава богу, все-таки борт прилетел", — добавила собеседница агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд прошел 26 февраля в Женеве. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
Вчера, 18:13
 
ТуризмИранРоссияАбу-ДабиАли Хаменеи
 
 
