https://ria.ru/20260305/turistka-2078848431.html
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Атмосфера в аэропорту Абу-Даби во время вывозных рейсов остается спокойной, люди не паникуют, а во время полета обсуждают пережитое в ОАЭ на фоне ударов,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:38:00+03:00
2026-03-05T19:38:00+03:00
2026-03-05T19:58:00+03:00
туризм
иран
россия
абу-даби
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2aff628dfd0e5b46c5cbcb2f3b980e60.jpg
https://ria.ru/20260305/turistka-2078807861.html
https://ria.ru/20260305/turistka-2078830808.html
иран
россия
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_286995dd968d409390163a7856f46f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, абу-даби, али хаменеи
Туризм, Иран, Россия, Абу-Даби, Али Хаменеи
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Туристка из РФ рассказала об обстановке в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
АБУ-ДАБИ, 5 мар — РИА Новости. Атмосфера в аэропорту Абу-Даби во время вывозных рейсов остается спокойной, люди не паникуют, а во время полета обсуждают пережитое в ОАЭ на фоне ударов, рассказала РИА Новости туристка из России, вернувшаяся в Москву.
"Паники никакой не было. Такое ощущение, что наш рейс в Россию
был единственным. На табло аэропорта вообще рейсов было — единицы. И людей очень мало", — рассказала собеседница агентства.
На борту самолета большинство людей отдыхали, но атмосфера все равно была более оживленная, чем во время обычных рейсов, добавила она.
"Общались намного больше, подходили друг к другу, делились информацией и в целом больше разговаривали", — рассказала Анна.
По словам россиянки, отели отказываются бесплатно продлевать проживание, если авиакомпании формально не отменяют рейсы, а переносят их.
"Я уже начала думать, где мне ночевать, если опять перенесут время вылета, но, слава богу, все-таки борт прилетел", — добавила собеседница агентства.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд прошел 26 февраля в Женеве
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
, в стране объявлен 40-дневный траур.