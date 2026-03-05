Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе

АБУ-ДАБИ, 5 мар — РИА Новости. Атмосфера в аэропорту Абу-Даби во время вывозных рейсов остается спокойной, люди не паникуют, а во время полета обсуждают пережитое в ОАЭ на фоне ударов, рассказала РИА Новости туристка из России, вернувшаяся в Москву.

"Паники никакой не было. Такое ощущение, что наш рейс в Россию был единственным. На табло аэропорта вообще рейсов было — единицы. И людей очень мало", — рассказала собеседница агентства.

На борту самолета большинство людей отдыхали, но атмосфера все равно была более оживленная, чем во время обычных рейсов, добавила она.

"Общались намного больше, подходили друг к другу, делились информацией и в целом больше разговаривали", — рассказала Анна.

По словам россиянки, отели отказываются бесплатно продлевать проживание, если авиакомпании формально не отменяют рейсы, а переносят их.

"Я уже начала думать, где мне ночевать, если опять перенесут время вылета, но, слава богу, все-таки борт прилетел", — добавила собеседница агентства.