Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 05.03.2026 (обновлено: 23:02 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/turistka-2078844584.html
Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву
Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву
Туристы из Абу-Даби будут эвакуированы в Москву, в первую очередь это будут дети, женщины и старики, сообщила туристка. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:18:00+03:00
2026-03-05T23:02:00+03:00
москва
оаэ
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072386700_0:7:3069:1733_1920x0_80_0_0_23e6bd4c8c72e1e8da6248f2108d4018.jpg
https://ria.ru/20260305/turistka-2078830808.html
https://ria.ru/20260305/turist-2078843111.html
москва
оаэ
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072386700_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1602459cf8604f07c99bd4d5a25273e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оаэ, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия
Москва, ОАЭ, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия
Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву

Туристка Ирэн рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожие у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Прохожие у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Прохожие у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристы из Абу-Даби будут эвакуированы в Москву, в первую очередь это будут дети, женщины и старики, сообщила туристка.
Ранее Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что запланировала на пятницу четыре вывозных рейса из ОАЭ в Москву - два из Дубая и два из Абу-Даби.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
Вчера, 18:13
"В списки внесли на эвакуацию. Представитель авиакомпании сказал, что все полетят в Москву. Неважно, куда были билеты", - рассказала 360.ru путешественница из Архангельска Ирэн.
Кроме того, она сообщила, что вывозить планируют в первую очередь детей, женщин и стариков. Туристка подчеркнула, что должна была вылететь в Россию в пятницу, но ее рейс отменили.
Авиакомпания начиная со вторника суммарно отправила восемь рейсов из ОАЭ в Россию, на которых было вывезено 2,7 тысячи пассажиров, отметили в "Аэрофлоте". Формирование рейсов из ОАЭ на последующие даты продолжается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы
Вчера, 19:08
 
МоскваОАЭАбу-ДабиВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала