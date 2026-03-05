Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристы из Абу-Даби будут эвакуированы в Москву, в первую очередь это будут дети, женщины и старики, сообщила туристка.

Авиакомпания начиная со вторника суммарно отправила восемь рейсов из ОАЭ в Россию, на которых было вывезено 2,7 тысячи пассажиров, отметили в "Аэрофлоте". Формирование рейсов из ОАЭ на последующие даты продолжается.