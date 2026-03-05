Туристка рассказала, что россиян эвакуируют из Абу-Даби в Москву

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристы из Абу-Даби будут эвакуированы в Москву, в первую очередь это будут дети, женщины и старики, сообщила туристка.
"В списки внесли на эвакуацию. Представитель авиакомпании сказал, что все полетят в Москву. Неважно, куда были билеты", - рассказала 360.ru путешественница из Архангельска Ирэн.
Кроме того, она сообщила, что вывозить планируют в первую очередь детей, женщин и стариков. Туристка подчеркнула, что должна была вылететь в Россию в пятницу, но ее рейс отменили.
Авиакомпания начиная со вторника суммарно отправила восемь рейсов из ОАЭ в Россию, на которых было вывезено 2,7 тысячи пассажиров, отметили в "Аэрофлоте". Формирование рейсов из ОАЭ на последующие даты продолжается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.