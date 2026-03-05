Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая

КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о большой живой очереди у входа в международный аэропорт Дубая.

Она уточнила, что в четверг представители туркомпании прислали уведомление, что в ближайшие часы будет вылет, но оказалось, что в аэропорт пускают только тех, у кого есть билеты на рейс 5 марта. У Анастасии билет на 2 марта. Все это время туристическая компания продлевала проживание в отеле за свой счет.

"Мы пока все стоим. Тут в очереди и 28, и 1 марта, и мы, 2 марта… Сейчас у нас случилась неразбериха, что в аэропорт пускают только тех, кто улетает пятого числа. Тут крики стоят. Пускают только тех, у кого вылет сегодня. То есть сказали, что если туркомпания перерегистрировала на сегодня вам билет, то вы улетите", — сказала Анастасия.

Она уточнила, что в отель приехал автобус, который собрал еще туристов по нескольким отелям. В результате сотни людей стоят и ждут на улице, когда что-то прояснится.

"Нас в аэропорт не пускают, нам представители flydubai сказали, что если у вас нет билетов на сегодняшнее число, то вы в аэропорт не заходите. Только те, кто улетает сегодня. Вот сейчас на связи Anex Tour, мы тут все им пишем, ждем их представителей здесь. И вообще, что будет дальше — абсолютно непонятно", — добавила Анастасия.

