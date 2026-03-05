https://ria.ru/20260305/turistka-2078830808.html
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о большой живой очереди у входа в международный аэропорт Дубая. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:13:00+03:00
2026-03-05T18:13:00+03:00
2026-03-05T20:54:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260305/rossijane-2078829297.html
https://ria.ru/20260305/turistka-2078807861.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, дубай
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Дубай
Туристка рассказала об очереди у входа в международный аэропорт Дубая
РИА Новости: туристка рассказала о большой очереди у входа в аэропорт Дубая
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о большой живой очереди у входа в международный аэропорт Дубая.
Она уточнила, что в четверг представители туркомпании прислали уведомление, что в ближайшие часы будет вылет, но оказалось, что в аэропорт пускают только тех, у кого есть билеты на рейс 5 марта. У Анастасии билет на 2 марта. Все это время туристическая компания продлевала проживание в отеле за свой счет.
"Мы пока все стоим. Тут в очереди и 28, и 1 марта, и мы, 2 марта… Сейчас у нас случилась неразбериха, что в аэропорт пускают только тех, кто улетает пятого числа. Тут крики стоят. Пускают только тех, у кого вылет сегодня. То есть сказали, что если туркомпания перерегистрировала на сегодня вам билет, то вы улетите", — сказала Анастасия.
Она уточнила, что в отель приехал автобус, который собрал еще туристов по нескольким отелям. В результате сотни людей стоят и ждут на улице, когда что-то прояснится.
"Нас в аэропорт не пускают, нам представители flydubai сказали, что если у вас нет билетов на сегодняшнее число, то вы в аэропорт не заходите. Только те, кто улетает сегодня. Вот сейчас на связи Anex Tour, мы тут все им пишем, ждем их представителей здесь. И вообще, что будет дальше — абсолютно непонятно", — добавила Анастасия.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.