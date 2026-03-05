Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае

КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о хорошем отношении к русским туристам в Дубае и спокойной обстановке в городе.

По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке 28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. Она пояснила, что ее туроператор продлевал проживание в отеле сначала до 4 марта, затем до 6 марта, однако получить точную информацию о вылете в Россию пока не получается.

"В общем-то, мы спокойно выходим в город (из отеля. — Прим. ред.), передвигаемся. Магазины там, обменники, супермаркеты — это все без проблем. Отношения хорошее к нам, ситуация тоже сейчас как бы абсолютно спокойная в Дубае , нет там никакой паники", — сказала Анастасия.

Туристка добавила, что в самом городе тихо, но иногда слышны хлопки. По предположению туристов, в районе аэропорта работает система ПВО.

Анастасия отметила, что в Дубае тепло и солнечно, но внутренние переживания не отпускают. Дома у нее остались двое маленьких детей, бизнес и много планов.

"Сидим и ждем чуда. Пока никаких перспектив по вылету нет вообще. Вчера мне сказали, что, может быть, еще и до восьмого просидим", — сказала она.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.