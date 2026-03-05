Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 05.03.2026 (обновлено: 19:47 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/turistka-2078807861.html
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о хорошем отношении к русским туристам в Дубае и спокойной обстановке в городе. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:57:00+03:00
2026-03-05T19:47:00+03:00
дубай
ближний восток
сша
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829734263_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_d1723f42b74458a66cf70aee82354b77.jpg
https://ria.ru/20260305/oae-2078806267.html
https://ria.ru/20260305/oae-2078740667.html
https://ria.ru/20260305/rossijane-2078767852.html
дубай
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829734263_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e745387ec7925fa4b0ac26cdc8407ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, ближний восток, сша, туризм
Дубай, Ближний Восток, США, Туризм
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае

РИА Новости: к русским туристам в Дубае хорошее отношение, обстановка спокойная

© Фото : Freepik/v.ivashДевушка на пляже в Дубае
Девушка на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Freepik/v.ivash
Девушка на пляже в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о хорошем отношении к русским туристам в Дубае и спокойной обстановке в городе.
По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке 28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. Она пояснила, что ее туроператор продлевал проживание в отеле сначала до 4 марта, затем до 6 марта, однако получить точную информацию о вылете в Россию пока не получается.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
Вчера, 16:53
"В общем-то, мы спокойно выходим в город (из отеля. — Прим. ред.), передвигаемся. Магазины там, обменники, супермаркеты — это все без проблем. Отношения хорошее к нам, ситуация тоже сейчас как бы абсолютно спокойная в Дубае, нет там никакой паники", — сказала Анастасия.
Туристка добавила, что в самом городе тихо, но иногда слышны хлопки. По предположению туристов, в районе аэропорта работает система ПВО.
Анастасия отметила, что в Дубае тепло и солнечно, но внутренние переживания не отпускают. Дома у нее остались двое маленьких детей, бизнес и много планов.
"Сидим и ждем чуда. Пока никаких перспектив по вылету нет вообще. Вчера мне сказали, что, может быть, еще и до восьмого просидим", — сказала она.
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ
Вчера, 14:17
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
Вчера, 15:23
 
ДубайБлижний ВостокСШАТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала