Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о хорошем отношении к русским туристам в Дубае и спокойной обстановке в городе. РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости: к русским туристам в Дубае хорошее отношение, обстановка спокойная
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Туристка из Калининграда Анастасия Полушина в беседе с РИА Новости рассказала о хорошем отношении к русским туристам в Дубае и спокойной обстановке в городе.
По словам Анастасии, после обострения обстановки на Ближнем Востоке
28 февраля у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона. Она пояснила, что ее туроператор продлевал проживание в отеле сначала до 4 марта, затем до 6 марта, однако получить точную информацию о вылете в Россию
пока не получается.
"В общем-то, мы спокойно выходим в город (из отеля. — Прим. ред.), передвигаемся. Магазины там, обменники, супермаркеты — это все без проблем. Отношения хорошее к нам, ситуация тоже сейчас как бы абсолютно спокойная в Дубае
, нет там никакой паники", — сказала Анастасия.
Туристка добавила, что в самом городе тихо, но иногда слышны хлопки. По предположению туристов, в районе аэропорта работает система ПВО.
Анастасия отметила, что в Дубае тепло и солнечно, но внутренние переживания не отпускают. Дома у нее остались двое маленьких детей, бизнес и много планов.
"Сидим и ждем чуда. Пока никаких перспектив по вылету нет вообще. Вчера мне сказали, что, может быть, еще и до восьмого просидим", — сказала она.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.