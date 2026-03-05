Рейтинг@Mail.ru
10:46 05.03.2026
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию
москва, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию

МОСКВА, 5 мар– РИА Новости. Туристка из Москвы Оксана рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию ей обошлись дороже, чем обычно
В Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.
"Ну, чуть-чуть дороже взяла билеты, потому что я его, по сути, купила, когда начался этот непонятный движ (атаки ракет и беспилотников - ред.)", - рассказала собеседница.
Кроме того, девушка отметила, что в Дубае слышала взрывы и видела работу ПВО.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
4 марта, 18:21
 
