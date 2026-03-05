Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию

МОСКВА, 5 мар– РИА Новости. Туристка из Москвы Оксана рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию ей обошлись дороже, чем обычно

"Ну, чуть-чуть дороже взяла билеты, потому что я его, по сути, купила, когда начался этот непонятный движ (атаки ракет и беспилотников - ред.)", - рассказала собеседница.