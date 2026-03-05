https://ria.ru/20260305/turistka-2078675218.html
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию - РИА Новости, 05.03.2026
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию
Туристка из Москвы Оксана рассказала РИА Новости, что билеты из Дубая в Россию ей обошлись дороже, чем обычно РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:46:00+03:00
2026-03-05T10:46:00+03:00
2026-03-05T10:46:00+03:00
москва
дубай
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/93/1553189303_101:0:2912:1581_1920x0_80_0_0_4ff434060349c75c83ddece0b2daf42e.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
москва
дубай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/93/1553189303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f91ddb42a3cb32b9f112296daa9d5a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка из Москвы рассказала о подорожании билетов из Дубая в Россию
Туристка Оксана: билеты из ОАЭ в Россию обошлись дороже, чем обычно