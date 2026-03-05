Рейтинг@Mail.ru
Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье - РИА Новости, 05.03.2026
15:37 05.03.2026
Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье
Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье - РИА Новости, 05.03.2026
Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье
Выживший в морозы в Пермском крае уфимский турист остается в тяжелом состоянии, этот случай длительного выживания в условиях переохлаждения является редким,... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
пермский край
https://ria.ru/20260303/turist-2078192193.html
пермский край
2026
Новости
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье

РИА Новости: врачи назвали случай с выжившим в морозы в Прикамье туристом редким

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Выживший в морозы в Пермском крае уфимский турист остается в тяжелом состоянии, этот случай длительного выживания в условиях переохлаждения является редким, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
"Состояние у него тяжелое, стабильное", - рассказали в ведомстве.
В региональном Минздраве добавили, что "это редкий случай длительного выживания в условиях переохлаждения". При этом медики предприняли все необходимые меры для снижения негативного влияния низких температур на здоровье мужчины.
Ранее стало известно о гибели четверых из пяти уфимских туристов, которые потерялись в феврале в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали в тяжёлом состоянии с обморожением. Он проходит лечение в краевой клинической больнице.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Выживший в Пермском крае турист рассказал, что сгубило его товарищей
3 марта, 14:20
