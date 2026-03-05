Медики прокомментировали случай с туристом, выжившим в морозы в Прикамье

ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Выживший в морозы в Пермском крае уфимский турист остается в тяжелом состоянии, этот случай длительного выживания в условиях переохлаждения является редким, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.

"Состояние у него тяжелое, стабильное", - рассказали в ведомстве.

В региональном Минздраве добавили, что "это редкий случай длительного выживания в условиях переохлаждения". При этом медики предприняли все необходимые меры для снижения негативного влияния низких температур на здоровье мужчины.