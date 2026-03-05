Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Футбол
 
20:02 05.03.2026 (обновлено: 20:37 05.03.2026)
ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях
ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях
Московский ЦСКА в Telegram-канале обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, москва, краснодар, джон кордоба, эдуард сперцян, алексей сухой, пфк цска, краснодар, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях

ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях в матче Кубка России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА в Telegram-канале обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. В четверг руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал в Telegram-канале видео из гостевой раздевалки после отъезда "Краснодара". В ролике виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери.
«
"Уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов "Краснодара" в сторону наших игроков и болельщиков. В свою очередь, тему состояния гостевой раздевалки мы не считаем достойной обсуждения, не поддерживаем публикацию обсуждаемого видео и не будем как-либо дополнительно комментировать - здесь, как было сказано в заявлении "Краснодара", у каждого свое понимание нормы. И мы с большим сожалением вынуждены согласиться с "Краснодаром" - после очередного очного матча мы вновь уходим от обсуждения игры. Футбольному болельщику понятно, по чьей инициативе это действительно происходит", - говорится в заявлении.
В релизе ЦСКА отдельно отмечается поведение Кордобы, который, по мнению армейской стороны, заработал негативное отношение болельщиков по всей лиге "из-за системного некорректного поведения".
"Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом, и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу", - отметили в ЦСКА.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. Победитель выйдет в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
Футбол Спорт Москва Краснодар Джон Кордоба Эдуард Сперцян Алексей Сухой ПФК ЦСКА Краснодар Динамо Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок России по футболу
 
