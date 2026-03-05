ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА в Telegram-канале обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. В четверг руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал в Telegram-канале видео из гостевой раздевалки после отъезда "Краснодара". В ролике виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери.
«
"Уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов "Краснодара" в сторону наших игроков и болельщиков. В свою очередь, тему состояния гостевой раздевалки мы не считаем достойной обсуждения, не поддерживаем публикацию обсуждаемого видео и не будем как-либо дополнительно комментировать - здесь, как было сказано в заявлении "Краснодара", у каждого свое понимание нормы. И мы с большим сожалением вынуждены согласиться с "Краснодаром" - после очередного очного матча мы вновь уходим от обсуждения игры. Футбольному болельщику понятно, по чьей инициативе это действительно происходит", - говорится в заявлении.
В релизе ЦСКА отдельно отмечается поведение Кордобы, который, по мнению армейской стороны, заработал негативное отношение болельщиков по всей лиге "из-за системного некорректного поведения".
"Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом, и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу", - отметили в ЦСКА.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. Победитель выйдет в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва).