16:37 05.03.2026 (обновлено: 16:47 05.03.2026)
Источник раскрыл детали дела экс-замминистра обороны Цаликова
Источник раскрыл детали дела экс-замминистра обороны Цаликова
Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов давал показания по делу Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы, рассказал РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости: экс-замминистра обороны Цаликова допрашивали по делу Тимура Иванова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов давал показания по делу Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
Цаликову предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Цаликова допрашивали по делу Тимура Иванова о растрате, по которому он уже был осуждён, Цаликов давал показания ещё год назад", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил бывшему замминистра обороны Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
