Источник раскрыл детали дела экс-замминистра обороны Цаликова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов давал показания по делу Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.