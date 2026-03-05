https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078796747.html
Басманный суд изберет меру пресечения экс-замминистра обороны Цаликову
Меру пресечения бывшему первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову изберет Басманный суд, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.03.2026
