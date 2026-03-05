Рейтинг@Mail.ru
Басманный суд изберет меру пресечения экс-замминистра обороны Цаликову
16:31 05.03.2026 (обновлено: 16:35 05.03.2026)
Басманный суд изберет меру пресечения экс-замминистра обороны Цаликову
Меру пресечения бывшему первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову изберет Басманный суд, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.03.2026
2026
Руслан Цаликов
Руслан Цаликов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Меру пресечения бывшему первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову изберет Басманный суд, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Избрание меры пресечения планируется в Басманном суде Москвы", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд вынес приговор генералу Муминджанову за получение взятки
