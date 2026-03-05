Рейтинг@Mail.ru
Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан, сообщили в СК
16:17 05.03.2026 (обновлено: 17:53 05.03.2026)
Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан, сообщили в СК
Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 05.03.2026
Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан, сообщили в СК

Руслан Цаликов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
"Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
СК: члены созданного Цаликовым сообщества отмывали бюджетные деньги
Вчера, 16:13
 
Россия Руслан Цаликов Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
