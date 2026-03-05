ЦАХАЛ: что это такое, как устроена армия Израиля и ее роль в войне с Ираном

ЦАХАЛ (ивр. צה״ל — Армия обороны Израиля) в своей расшифровке дословно означает "Войско обороны Израиля". Является единым военным институтом государства на протяжении почти 80 лет.

В 2026 году, в условиях полномасштабной войны с Ираном, ЦАХАЛ перешел к реализации доктрины "решающего удара", координируя беспрецедентные по мощи операции, которые определяют не только будущее региона, но и новый облик современных технологичных войн.

Что такое ЦАХАЛ: расшифровка и основные факты

Этимология названия подчеркивает исключительно оборонительный характер войск: слово "Хагана" (оборона) было заимствовано у одноименной подпольной организации Палестины, защищавшей еврейские поселения до 1948 года.

ЦАХАЛ был официально создан указом первого премьер-министра Давида Бен-Гуриона спустя две недели после провозглашения независимости. Главной целью формирования единой армии стало объединение разрозненных военизированных групп в регулярную государственную структуру, способную защитить суверенитет Израиля от угроз на всех границах.

Основная информация о ЦАХАЛ Параметр Данные Полное название Армия обороны Израиля Расшифровка ЦАХАЛ Цва Хагана ле-Исраэль (ивр. צבא הגנה לישראל) Штаб-квартира Лагерь "Рабин" в Тель-Авиве ("Ха-Кирия") Дата основания 26 мая 1948 года Основатель Давид Бен-Гурион Министр обороны Йоав Галант Начальник Генштаба Херци Ха-Леви Сайт https://www.idf.il/

Доктрина ЦАХАЛ: принципы ведения войны

Военная стратегия Израиля продиктована отсутствием "глубины территории": страна настолько мала, что не может позволить себе вести боевые действия на собственной земле. Из-за этого доктрина ЦАХАЛ носит сугубо наступательный характер при оборонительных целях.

Военная доктрина традиционно базируется на четырех "столпах", к которым в последние годы официально добавился пятый элемент — оборона.

Пять ключевых тезисов доктрины

Сдерживание: создание у противника уверенности в том, что цена агрессии будет неприемлемо высокой. Раннее предупреждение: разведка обязана дать время на мобилизацию, так как у страны нет "лишней" территории для отступления. Оборона: физическая защита границ и перехват ракет (защита тыла). Перенос войны на территорию врага: быстрый переход в наступление, чтобы бои шли не на израильской земле. Решительная победа: полное уничтожение военного потенциала противника в кратчайшие сроки.

Служба в ЦАХАЛ: кто и сколько служит

Израиль — одна из немногих стран мира, где воинская обязанность распространяется на большинство граждан по достижении 18 лет. Служба здесь считается важнейшим этапом социальной интеграции.

Условия призыва

Призыву подлежат все граждане Израиля (включая друзов и черкесов), а также постоянно проживающие в стране лица.

Срок службы: Для мужчин он составляет 32 месяца, для женщин — 24 месяца (в боевых частях срок может быть увеличен).

Резерв (Милуим): После срочной службы солдаты зачисляются в резерв. Для резервистов ежегодно проходят военные сборы продолжительностью до 45 дней.

Кто освобожден от службы

Несмотря на всеобщую обязанность, есть категории граждан, не подлежащие обязательному призыву:

Арабы-мусульмане и христиане: Могут служить добровольно (количество добровольцев стабильно растет).

Могут служить добровольно (количество добровольцев стабильно растет). Религиозные женщины: Могут получить освобождение по соображениям совести, заменив армию альтернативной гражданской службой.

Могут получить освобождение по соображениям совести, заменив армию альтернативной гражданской службой. Лица, не проходящие по состоянию здоровья

Ультраортодоксальные евреи (Харедим): Вопрос их призыва остается одной из самых острых политических тем, однако доля призываемых из этой среды постепенно увеличивается.

Женщины в ЦАХАЛ

Израиль — первая страна в мире, введшая обязательный призыв для женщин.

Сегодня женщинам открыто 90% всех должностей в армии, включая элитные подразделения и управление тяжелой техникой.

Существуют смешанные боевые батальоны (например, "Каракаль"), где мужчины и женщины служат на равных условиях.

В войне 2026 года женские экипажи танков и операторы БПЛА сыграли критическую роль в отражении атак на границах.

Структура и численность ЦАХАЛ н2

Таблица численности (оценочные данные на март 2026): Вид войск Регулярные Резервисты Сухопутные войска ~126 000 ~400 000 Военно-воздушные силы ~34 000 ~55 000 Военно-морские силы ~10 000 ~10 000 Итого ~170 000 ~465 000*

* Примечание: В марте 2026 года дополнительно мобилизовано ~100 000 резервистов для усиления границ и поддержки операций против Ирана.

Сухопутные войска

Являются основой армии. Включают бронетанковые корпуса (оснащенные танками "Меркава 4" и ее модернизированная версия "Барак"), пехотные бригады ("Голани", "Гивати", "Нахаль", "Цанханим") и артиллерию.

Военно-воздушные силы (IAF)

Считаются одними из самых эффективных в мире. Основу составляют истребители F-35 "Адир", F-15 и F-16.

Военно-морские силы

Обеспечивают защиту газовых платформ в Средиземном море и патрулирование Красного моря. Важную роль играют корветы класса "Саар-6" и подводные лодки класса "Дельфин".

Силы специальных операций

В состав спецназа входят легендарные подразделения:

"Сайерет Маткаль" — спецназ Генштаба (разведка и антитеррор);

"Шайетет 13" — морские коммандос;

"Шальдаг" — спецназ ВВС для наведения ударов и спасательных операций.

Рейтинг ЦАХАЛ в мире и военный бюджет

Армия Израиля, по версии Global Firepower 2026, занимает 15-е место в мире. Военный бюджет на 2026 год составляет $35 миллиардов в год.

Военная помощь США и стратегический союз

США предоставляют военную помощь Израилю. Соглашение действует с 1952 года. Пентагон ежегодно выделяет $3,8 миллиарда на оборону Израиля. В 2026 году США предусматривае т выделение до $200 миллионов на израильские системы противоракетной обороны.

© Israel Defense Forces Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства © Israel Defense Forces Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства

Дональд Трамп в период президентства усилил военное партнерство. $206 миллиардов — совокупный объем помощи за десятилетия. F-35 поставляются израильским ВВС, Tomahawk, HIMARS — часть арсенала, а авианосец ВМС США периодически базируется в регионе.

Войны ЦАХАЛ — история конфликтов

Хронология войн включает крупные конфликты и локальные операции.

Арабо-израильская война (1947–1949)

"Война за независимость" 1948-го года — первый конфликт после создания государства. Израильская армия отразила нападение пяти арабских стран (Египет, Трансиордания, Сирия, Ливан, Ирак). Палестина стала зоной длительного противостояния.

Шестидневная война (1967)

Классический пример превентивного удара. Июнь 1967 года — ЦАХАЛ захватил Синайский полуостров, Голанские высоты, сектор Газа и Западный берег реки Иордан (включая Восточный Иерусалим). Удар по египетским аэродромам уничтожил бóльшую часть авиации противника.

Война Судного дня (1973)

Внезапное нападение Египта и Сирии в святой для евреев день застало страну врасплох. После тяжелых потерь в первые дни, ЦАХАЛ провел успешное контрнаступление, форсировал Суэцкий канал и остановился в 100 км от Каира, что в итоге привело к первому мирному договору с арабской страной (Египтом). Потери с обеих сторон были значительные. Перемирие достигнуто при посредничестве СССР и Совбеза ООН.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские военные в районе границы с сектором Газа © AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские военные в районе границы с сектором Газа

Ливанские войны (1982, 2006)

Конфликты на северной границе, целью которых было вытеснение террористических организаций (сначала ООП, затем "Хезболлы"). Первая ливанская война (операция "Мир Галилее") привела к созданию зоны безопасности на юге Ливана, а война 2006 года стала масштабным столкновением с проиранскими силами, определившим тактику ЦАХАЛ на десятилетия вперед.

Операция "Железные мечи" (с 2023)

Началась после беспрецедентного нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Операция переросла в самую длительную и интенсивную городскую войну в истории Израиля. Именно "Железные мечи" стали переходным этапом к нынешнему столкновению с Ираном: армия прошла полную мобилизацию, обкатала новые ИИ-системы управления огнем и подготовила общество к затяжному противостоянию на несколько фронтов.

Война Израиля и США с Ираном 2026 — операция "Рычание льва"

В начале 2026 года многолетнее "прокси-противостояние" переросло в прямое военное столкновение. Объединенная операция ЦАХАЛ и Центрального командования США (CENTCOM), получившая кодовое название "Рычание льва" (Lion’s Roar), стала крупнейшим военным конфликтом на Ближнем Востоке за последние десятилетия.

Предыстория: почему началась война

Поводом к эскалации стали данные разведки "Моссад" о выходе Ирана на "финишную прямую" в создании ядерного боезаряда и его интеграции с баллистическими ракетами серии "Шахаб-3". После того как Тегеран проигнорировал ультиматум МАГАТЭ и заблокировал доступ к объектам в Натанзе и Фордо, коалиция Израиля и США приняла решение о превентивном силовом демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана.

28 февраля 2026 — начало операции

В ночь на 28 февраля Израиль и США инициировали первый этап операции.

© @idfofficial ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану © @idfofficial ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану

Кибератака: Масштабное отключение систем ПВО и связи Ирана силами подразделения 8200 и АНБ США.

Первая волна: Удары израильских истребителей F-35I "Адир" и американских бомбардировщиков B-2 Spirit по укрепленным подземным заводам.

Итог: К утру 1 марта было уничтожено более 40 ключевых объектов КСИР, включая центры управления беспилотниками в провинции Керманшах.

Ответные удары Ирана

Иран ответил массированной атакой "насыщения", пытаясь перегрузить систему ПВО Израиля.

В сторону территории Израиля было выпущено более 500 баллистических ракет и рои дронов-камикадзе "Шахед-136". Многоуровневая система (Железный купол, Праща Давида, Хец-3) перехватила около 94% целей.

Несмотря на высокую эффективность перехватов, несколько попаданий зафиксированы в районе авиабазы "Неватим" и в пригородах Тель-Авива. На текущий момент (март 2026) интенсивные обмены ударами продолжаются, а группировка "Хезболла" открыла второй фронт на севере Израиля.

© AP Photo / Leo Correa Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом © AP Photo / Leo Correa Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом

Последние новости о ЦАХАЛ

04.03.2026 ВВС Израиля с начала атак по Ирану в феврале нанесли по территории страны удары с применением более 5 тысяч боеприпасов. ВВС Израиля с начала атак по Ирану в феврале нанесли по территории страны удары с применением более 5 тысяч боеприпасов. https://ria.ru/20260304/izrail-2078545172.html

04.03.2026 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват. https://ria.ru/20260304/izrail-2078581487.html