ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
22:46 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране
ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила более 200 целей в Иране в четверг, в том числе объекты иранских властей и пусковые установки баллистических РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране

Армия Израиля сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила более 200 целей в Иране в четверг, в том числе объекты иранских властей и пусковые установки баллистических ракет.
"В течение дня (в четверг - ред.) ВВС Израиля нанесли серию ударов по более чем 200 целям, включая объекты иранского режима и пусковые установки баллистических ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
