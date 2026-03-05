https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078872269.html
ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила более 200 целей в Иране в четверг, в том числе объекты иранских властей и пусковые установки баллистических РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране
Армия Израиля сообщила, что в четверг поразила более 200 целей в Иране