ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы" - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в среду ликвидировала командира управления огневой мощью "Хезболлах" в ливанском Бейруте. РИА Новости, 05.03.2026
