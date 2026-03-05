Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы" - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 05.03.2026 (обновлено: 22:05 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078867798.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы" - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в среду ликвидировала командира управления огневой мощью "Хезболлах" в ливанском Бейруте. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:59:00+03:00
2026-03-05T22:05:00+03:00
израиль
хезболла
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078841636.html
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, хезболла, в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Хезболла, В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира огневой мощи "Хезболлы"

ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован командир огневой мощи "Хезболлы"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в среду ликвидировала командира управления огневой мощью "Хезболлах" в ливанском Бейруте.
"Вчера (в среду - ред.) ВВС Израиля под руководством разведки ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили в районе Бейрута Заида Али Джумаа, который отвечал за управление огневой мощью "Хезболлах" и занимал должность начальника артиллерии в южном Ливане", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
ЦАХАЛ отметила, что Джумаа отвечал за запуск ракет, снарядов и БПЛА с территории Ливана по Израилю. Ранее он занимал несколько ключевых должностей в "Хезболлах" и участвовал в нападении на военных ЦАХАЛ в 2015 году.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о тринадцатой серии ударов по Тегерану
Вчера, 18:59
 
ИзраильХезболлаВ миреБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала