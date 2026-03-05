https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078841636.html
ЦАХАЛ сообщила о тринадцатой серии ударов по Тегерану
ЦАХАЛ сообщила о тринадцатой серии ударов по Тегерану - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о тринадцатой серии ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны провели 13-ю серию ударов по Тегерану с момента начала операции "Рык Льва". РИА Новости, 05.03.2026
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
тегеран (город)
израиль
Новости
ЦАХАЛ сообщила о тринадцатой серии ударов по Тегерану
ЦАХАЛ: ВВС Израиля провели 13-ю серию ударов по Тегерану