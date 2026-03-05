ЦАХАЛ заявила о высоком проценте перехвата иранских ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Израильская система ПВО показывает высокий процент перехвата иранских ракет, за шесть дней обстрелов было зафиксировано лишь одно "существенное попадание", заявила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"Системы ПВО продолжают показывать высокий процент успеха, что тоже помогает избегать жертв и серьезных поражений. На сегодняшний день, несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции, существенных попаданий, кроме синагоги в Бэйт-Шемеше, зафиксировано не было", - утверждает представитель военных.
Девять человек погибли и десятки пострадали в израильском Бейт-Шемеше 1 марта в результате прилета иранской ракеты. Падение ракеты или осколков были также зафиксированы в жилом районе в Тель-Авиве, где погиб один человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.